高雄市長韓國瑜屢次高喊「貨出去、人進來，高雄發大財」，現在他專心拚市政，昨（16）日到阿蓮關心外消果品狀況，雖然疫情延燒，但看到外銷農產仍正常出貨，相當感動。

韓國瑜在臉書表示，此次疫情確實影響社會經濟活動，但看到阿蓮農產外銷正常出貨裝櫃，內心萬分感動感激，更替農民朋友們開心。這次外銷出貨高雄的農產品約24噸，有芭樂、蜜棗、鳳梨、蓮霧、小番茄、木瓜等。

韓國瑜指出，107年高雄果品出口星馬163噸，108年達406噸，成長了159%，這些漂亮的數自大家有目共睹，也是農友們辛苦的成果，農民不畏風吹日曬雨淋吃苦，就怕產品賣不出去、沒能賣得好價格。

另外，韓國瑜也感謝同仁與各級農會的努力，讓高雄果品出口有一張閃亮成績單，更感謝星馬超商及民眾認同高雄的農產品，對於高雄出品充滿信心。

這些外銷的果品將在NTUC Fairprice超市、AEON等知名連鎖超市上架，韓國瑜歡迎當地民眾前往選購高雄的新鮮美味，未來將持續輔導媒合及協助，希望站穩農產外銷市場的腳步，繼續打造高雄亮麗品牌。

(中時電子報)