台股上周五（14日）全體上市公司總市值為35兆8,768.31億元，較前周五（7日）總市值累計增加6,169.38億元，周增幅為1.75％。群益證券看本周台股指數區間為11,500-12,000點，本周看好四大題材類股，包含：缺料漲價概念股、虛擬貨幣概念股、5G競標概念股、東奧概念股等。
群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：
1.美國經濟數據強勁，1月非農新增就業22.5萬人遠超預期。
2.美股第4季財報季進入尾聲，多數大型企業財報展望樂觀，加上市場看好中國大陸近期推出的刺激計畫，吸引投資人買盤，挹注近期美股屢創新高。
3.市場樂觀看待疫情影響面，認為疫情對美國經濟衝擊輕微，而大陸供應鏈也陸續啟動復工，疫情影響力可望逐漸淡化。
4.行政院2月13日拍板多項針對新冠肺炎疫情紓困、振興方案，初步規劃預算達20億元。
(工商 )
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