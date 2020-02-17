台股累計今年初開盤迄今共25個交易日，集中市場總成交值為3兆7,950.40億元，市場日均值為1,518.02億元，股票成交量週轉率為8.51％。啟發投顧本周看好三大題材類股，包含：半導體股、記憶體股、網通股等，本周指數區間介於11,400-12,000點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.新冠肺炎疫情對金融市場衝擊逐漸降溫，中國復工朝正向發展，且美國聯準會維持鴿派基調並且美股財報表現亮眼，美股指數創高、亞股指數強勁反彈，台股指數已站上季線，有望重新挑戰封關前指數。

2.台股自疫情利空低點反彈，已收復1月30日新春開紅盤以來累積800點跌幅的8成，利空逐漸鈍化，全球股市中，美股續創歷史新高、陸股收復跌幅，台股中長期均線維持多頭排列，外資偏多操作，短彈力道雖已有減弱，但季線有守且下方多道支撐仍在。

(工商 )