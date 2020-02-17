曾拍攝迪士尼電影《逐夢棋緣》（Queen of Katwe）的烏干達童星尼基塔（Nikita Pearl Waligwa），於電影上映當年、也就是2016年，診斷出腦腫瘤，經治療後康復，不料又於2019年復發，近日病情急轉直下，尼基塔17日病逝，年僅15歲。

綜合外媒報導，尼基塔於2016年首次被診斷出有腦腫瘤，但當時烏干達沒有設備與環境提供良好的治療，只能輾轉到印度，但龐大的醫療費用，使她的家人喘不過氣。《逐夢棋緣》導演米拉奈兒（Mira Nair）得知消息後，動員了所有人為她進行募款。

尼基塔接受治療後，於2017年被醫生判定痊癒，沒想到2019年又發現長了另一顆腫瘤。原以為這次也可以幸運痊癒，不料病情急轉直下，於17日病逝。

《逐夢棋緣》改編真人真事，敘述身在烏干達貧民窟的女主角不畏困境，在14歲便成為非洲最年輕的西洋棋后，鼓舞了許多年輕人；而尼基塔飾演主角的朋友，在電影中教導簡易的西洋棋規則。如今劇中一角尼基塔病逝，粉絲得知死訊後，都相當不捨。

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(中時電子報)