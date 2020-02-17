導線架廠—順德(2351)公布2019年獲利自結數，每股稅前盈餘為3.82元，受到農曆年長假影響，順德1月合併營收為6.47億元，月減15.97%，儘管大陸新冠肺炎疫情蔓延，順德預估，第1季營收有機會逐月成長，單季營收將較去年第4季小幅衰退到持平。

由於去年第4季智慧型手機客戶需求增溫，順德去年第4季合併營收為21.53億元，季增1.13%，稅前盈餘為9288萬元，季減47.36%，單季每股稅前盈餘0.51元；累計2019年合併營收為88.39億元，年減15.14%，營業淨利為7.45億元，稅前盈餘為6.95億元，每股稅前盈餘為3.82元。

受農曆年長假、工作天數減少影響，順德1月合併營收6.47億元，月減15.97%，年減24.46%。

順德大陸蘇州廠區已於2月10日順利復工，不過受到大陸嚴格管控疫情影響，目前復工率低於往年，不過順德主要廠區在台灣，重要客戶訂單可由台灣廠區支應出貨，可望降低大陸新冠肺炎疫情對生產及出貨的影響。

順德表示，今年第1季營收有機會逐月成長，單季合併營收將較去年第4季小幅衰退到持平。

(時報資訊)