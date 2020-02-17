NBA全明星周末近年收視率下滑，但今年灌籃大賽極為精采而逆勢上揚，富有爭議的結果帶來更多話題。繳出超人般演出的魔術隊前鋒戈登(Aaron Gordon)再一次「被做掉」，他失望宣布往後不再參加灌籃大賽。他解釋在賽前就有計畫這是最後一次參賽，與此屆的勝負無關。

根據ESPN報導，當晚5位評審已經講好要讓兩人平手，以進行最後的評審決斷。其中一位評審凡夫俗子(Common)說：「我們手上有專用卡片，到時候要舉起來投給我們認為的最終贏家。」但是瓊斯(Derrick Jones Jr.)加賽最後一灌獲得48分，戈登只有47分，比賽「提前結束」令人錯愕。

外界認為是「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)少給了1分害戈登輸掉，韋德受訪時還說這沒有那麼嚴重。戈登一路滿分50分殺到最後加賽，聯盟球星為他抱不平，恩比德、東契奇直呼太扯，詹姆斯則認為兩人應該合拿冠軍。

這場比賽被拿來與1988年灌籃大賽相比，當年麥可喬丹(Michael Jordan)以主場優勢和罰球線灌籃「做掉」威金斯(Dominique Wilkins)，至今依然是爭議最大的一屆。此後葛瑞芬(Blake Griffin, 2011年冠軍)那屆亦被認為操作得太過明顯(模仿卡特動作, 唱詩班+跳過汽車灌籃)，幾乎是以他的高人氣硬拿走冠軍。

2016年拉文(Zach LaVine)打敗戈登奪冠也有爭議，不過拉文確實非常厲害。去年的比賽則有丹尼斯史密斯(Dennis Smith Jr.)，他即使失手很多次也能拿到高分甚至滿分，遭球迷質疑評審不公。

(中時電子報)