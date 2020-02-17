疫情疑慮升溫 台股早盤下跌75點 09:072020/02/17 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疫情持續升溫，台股17日早盤下跌75點。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周五漲跌互見，台股上周上漲逾200點、增幅為1.75%，收復月線，繼續朝著填補鼠年開紅盤暴跌697點缺口前進，惟台灣出現首例新冠肺炎死亡病例，上周成交量也逐步量縮，投資人謹防賣壓疑慮。台股17日開盤下跌45.7點，以11770.3點開出。 截至9點05分，台股續挫75.45點，暫收11740.25點。 (中時電子報) #台股 #疑慮 #早盤 #美股 #漲跌互見 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》科技股領軍，美股三大指數同創歷史新高 08:352020/02/13 財經 《台北股市》盤中焦點股：英瑞-KY、台南、奇鋐、雙鴻、泰碩、雙美 10:172020/02/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：對新冠肺炎疫情的擔憂緩解，油價上揚 10:512020/02/13 財經 自行車族群陸廠復工 早盤股價反彈 12:212020/02/13 財經 《美股掃瞄》憂新冠肺炎疫情，美股收低 08:352020/02/14 財經 《台北股市》盤中焦點股：久元、台南、敦泰、康控、博智、勤崴、德淵 10:172020/02/14 財經 陸股三大指數低開隨後翻紅 血製品、半導體板塊漲 10:522020/02/14 財經 《日股》憂肺炎疫情，日經指數早盤收跌0.52％ 12:162020/02/14 財經 《美股掃瞄》美股消息面：中國需求仍然強勁，油價上揚 09:262020/02/15 財經 葉獻文專欄－散戶籌碼乾淨 有利台股續攻 04:092020/02/16 財經要聞 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 爆氣！殺出小三… 台積電7奈米肥單竟被偷吃 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 疫情衝擊陸房地產銷售 恒大75折甩賣房屋 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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