美股上周五漲跌互見，台股上周上漲逾200點、增幅為1.75%，收復月線，繼續朝著填補鼠年開紅盤暴跌697點缺口前進，惟台灣出現首例新冠肺炎死亡病例，上周成交量也逐步量縮，投資人謹防賣壓疑慮。台股17日開盤下跌45.7點，以11770.3點開出。

截至9點05分，台股續挫75.45點，暫收11740.25點。

(中時電子報)