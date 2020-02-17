：高雄市長韓國瑜（中）17日到左營分局為警員加油打氣。（林瑞益攝）

部分媒體過去以來，持續抹黑高雄治安，高雄市長韓國瑜17日上午到左營分局慰勞警員，他致詞時說，外界拿放大鏡去檢視高雄治安，對警察與警察眷屬是不公平的，根據統計數據，高雄市全般刑案及暴力犯罪數均穩定降低中。

韓國瑜上午到左營分局慰勞警員偵破瑞豐夜市聚眾鬥毆強盜案，以及翠華路民宅持槍傷人案。

韓國瑜說，依據警察局的統計數據，2019年全般刑案發生2萬7665件，較2018年2萬8316件下降2.3％；暴力犯罪（殺人、強盜、搶奪等重大案件）發生90件，較2018年106件下降17.8％。今年統計至2月13日，全般刑案發生2729件，較去年同期3163件下降13.72％；暴力犯罪發生6件，較去年同期15件下降60％，顯見高雄市全般刑案及暴力犯罪數均穩定降低中。

韓國瑜指出，為何兩次強調警察眷屬，因為警察眷屬身為警察大家庭的一員，是深感榮幸的。近年來政府對台灣的發展重北輕南，但要南北均衡發展，南台灣成為發展的重要雙引擎之一，所有的投資客、觀光客放在第1位就是治安，治安不好，一切空談，有了良好的治安與交通等要素，投資客願意來，觀光客也願意來，請警方與眷屬加油。

(旺報 )