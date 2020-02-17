警察自己人還分不清自己人的制服，這下糗大了。昨天高雄市警察才遭爆料，交通文宣出現五星旗引發民眾議論，高雄市警局盛怒下將懲處層級提升到交大大隊長。未料同樣的事情竟然也發生在台中市警局交通文宣上，讓人不禁質疑，「警察杯杯你累了嗎？」

臉書「只是堵藍」粉絲團昨天晚間貼出一張台中市警局交通安宣導海報文宣，只見文宣中的漫畫女警主角，身上穿的警察制服竟然是大陸女警制服，扯的是，海報從去年９月發放到各分局進行宣導至今已經５個月，卻沒任何人發現，昨晚遭臉書社團踢爆後，台中市警局坦承疏失，表示將立刻回收並懲處相關承辦人員。

台中市警局昨晚獲知自身的交安宣傳海報上，竟是印上大陸女警公仔圖象，經確認無誤後，立刻要求各分局今天全面將海報回收。

只是令人質疑的是，我國的警察制服已經在去年全面換新，而且不管男女，都是一襲深藍色的貼身戰術制及深藍色便帽，和大陸警察淺灰藍色，以及白色警帽完全有天南地北之差，竟然時隔５個月都沒人反映及發現。

台中市警局交通大隊坦承疏失，這批委外印製的海報上圖樣，經查是廠商自行從不知名網路下載，承辦人員事後未落實驗收審查而誤用，今天將會通報分局全面回收，並追究相關人員責任。

(中時電子報)