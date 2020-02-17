市場持續關注大陸新冠肺炎疫情發展，日、韓確診人數增加，台灣出現首例新冠病毒患者死亡案例，對市場投資信心造成影響，台股17日開盤，開在11,770.30點，下跌45.4點。

美國政府將推動下一輪減稅方案，及給予免稅優惠來激勵美國家庭投資股市，美股14日漲跌互見，標普500指數與那斯達克指數續創收盤歷史新高，雖然零售銷售數據有一些疲弱跡象，但消費信心的表現仍舊較佳。

但台股則因死亡病例出現，台積電、鴻海、聯發科、國巨等權值電子股走勢偏弱，壓抑加權指數表現。

本土大型投顧指出，在疫情未明顯趨緩下，指數仍需要時間整理，但因外資賣壓趨緩、融資大幅釋出下，加上外資在期貨淨多單偏多下，大盤籌碼正面，操作上勿隨市場情緒波動、追高殺低。

統一投顧董事長黎方國指出，雖疫情持續延燒，但考量大陸企業逐漸復工，加上全球央行寬鬆，資金行情持續，且與全球股市表現相比，美股續創新高，陸股收復跌幅，台股明顯超跌，股價低估。

他建議逢低布局短線操作，在類股選擇上，看好蘋概股、半導體、面板及被動元件等族群。

(工商 )