二極體廠虹揚-KY（6573）公告一月營收1.14億元，與去年同期相較，年減27.63%。虹揚-KY表示，今年一月適逢過年春節假期，出貨天數減少，連帶影響一月營收，不過由於去年第四季的營運回溫，虹揚-KY仍正面看待今年的營運表現。

虹揚-KY發言人程御峰表示，展望2020年，虹揚-KY將會抱持謹慎樂觀的態度因應外在環境的變化，持續在營運面上努力耕耘。自2019年第四季開始，虹揚-KY在新產品的研發與推動上已經有初步成效，包括推出自主研發的太陽能旁路模組、超微型DFN0 603（0201）封裝的新型ESD二極體系列、TO-251封裝的金氧半場效電晶體（MOSFET）與業界獨特少有的快速恢復橋式整流器系列產品等。

並取得兩岸二極體封裝結構新型專利，有益於產品製程與庫存產品的彈性調配，可更有效降低成本。展望2020年，虹揚-KY可望持續推出新整流元件產品，產業佈局更趨完整。

虹揚-KY董事長方丁玉表示，太陽能二極體向來為虹揚-KY的產品強項之一，去年第四季營收逐漸回穩，2020年我們也將持續維持穩定供貨；另外則是積極佈局新產品領域，包括推出TVS保護元件、節能元件及車用整流元件、金氧半場效電晶體（MOSFET）整流產品等，希望更擴大產品供應面，在2020年帶動營運表現，穩步向上。

(工商 )