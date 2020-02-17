新冠肺炎肆虐全球，日本成為全球第二高的確診國家，連帶使今夏奧運是否因疫情生變而受到關注。有網友就翻出日本過往舉辦奧運的歷史，發現日本只要每辦奧運都會出大事，感嘆日本真的可憐啊！

網友CCTing於批踢踢發文表示，日本四次想辦奧運的過程，第一次想申辦1928年的東京奧運，遇到了關東大地震；第二次主辦1940年的東京奧運，因為日本侵華所以被取消主辦權後取消；第三次主辦1964年的東京奧運，因為岸信介在安保換約後，整個日本學運大暴動下台；第四次主辦2020年的東京奧運，目前陷入新冠肺炎麻煩。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友更表示，東京奧運是安倍晉三小時候的夢想。安倍六歲時，外公岸信介成功申辦到東京奧運，結果，他外公撐不到東京奧運前就下台，並遇到暗殺事件。後任的日本首相池田勇人，在1964年東奧時，身體檢測已是癌症末期，但還是撐過去參加東奧，等到奧運結束後，就辭去首相，讓位岸信介胞弟佐藤榮作後，1965年過世。這次東奧是安倍的退休式，安倍安排好辦完奧運後，就宣布辭去首相一職，但沒想到遇上新冠肺炎來襲。

說起安倍晉三家族，在日本可是大有來頭！外公岸信介和外叔公佐藤榮作都曾任日本總理大臣；身為次子的岸信介因父親為佐藤家招贅的女婿，所以出生後過繼其父本家改姓「岸」，佐藤榮作為其胞弟。安倍家族因出了三個首相，故有「一家三宰相」之稱。

(中時電子報)