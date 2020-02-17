受惠於全球低利環境，市場游資充沛，追求收益趨勢下，跨國投資固定收益一般債券型基金規模2020年1月較2019年1月成長2370億台幣，規模上漲106.7%，較上月成長8.19%。投信法人表示，在疫情肆虐下，除了個人做好防疫措施外，投資操作也要好好防疫，建議投資人適度配置穩健息收型產品，強化投資組合抗震和收益能力，以在市況不穩之際，趨吉避凶。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明認為，由於市場低利，游資充沛，追求收益仍是趨勢的情況下，目前包括如：全球高收益債券、新興市場債券等類別因具備較高的債息收益，深受國內投資人喜愛。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，金融次順位債擁有發行機構為大型機融機構且具備投資等級信評、其違約率與波動度均較低，以及收益水準接近高息債券等投資優勢，年至今指數指數上漲2.88%，在主要債券當中表現最佳，在當前疫情風波未息之下，為市場資金避風港，後市表現仍值得關注。

張瑞明認為，全球追求收益的趨勢不變，相較於美歐等成熟市場公債僅0%-1%低利水準，使高息債券類別規模近年相對成長快速，2020年只要大環境景氣變化持穩，則風險性債券可望持續有機會表現，唯一擔心市場不確定性增加，並影響經濟基本面，否則這類債券適合長期投資、納入核心配置。

(時報資訊)