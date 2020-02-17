全球連接線束廠—貿聯-KY(3665)董事會決議現金收購新加坡公司Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.100%股權，貿聯-KY表示，此案將有助於公司取得東南亞生產基地及業務團隊，並提升公司市占率。

貿聯-KY持續進行垂直整合，董事會決議以新加坡幣6500萬元現金收購新加坡公司—Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd.之100%股權，據Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd公司網站資料顯示，Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd產品主要應用在工業及醫療領域，廠區在新加坡及新加坡附近，有工業用完整供應鏈，客戶則多為歐洲及美國廠商，取得Speedy Industrial Supplies Pte. Ltd股權後，將有助於貿聯-KY取得東南亞生產基地及業務團隊，並直接與全球重要客戶建立合作關係，獲得更多的客戶與市占率。

貿聯-KY表示，公司將於近期完成簽約，並於交割日支付新加坡幣5680萬元現金，剩餘金額則依契約分期支付。

貿聯-KY自結1月合併營收為15.62億元，月減15.84%，年減17%。

貿聯-KY在大陸生產據點包括：福建廈門、廣東深圳，江蘇常州、昆山等地，占公司比重約50%，以生產車用線束為主，目前平均復工率約20%到30%，不過貿聯-KY在過年前備的庫存可滿足客戶需求，且目前掌握到的員工返工意願算高，預計復工率可望逐步提升，加上資訊線束在美中貿易戰以來就分散至東南亞、墨西哥等地，影響較低，貿聯-KY表示，公司將力拚第1季與去年同期持平，預期第2季在生產全面回歸正常下，第2季可望優於去年同期。

此外，貿聯-KY亦榮獲勤業眾信聯合會計師事務所評選為2019年「Deloitte亞太區高科技、高成長500強」(Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific, Fast 500)。貿聯為連續第2年進入排名，除了表現公司年度營收的持續表現，也肯定公司的穩定成長。

貿聯-KY董事長梁華哲表示：「貿聯能夠連續兩年進入勤業眾信亞太區高科技、高成長500強企業排名，是每位員工努力貢獻的成果，我們深受鼓舞。貿聯將持續創新產品、完善製造專業以及客戶支援，以提供更好的產品與服務來繼續帶動成長。」

Deloitte亞太高科技、高成長500強排名已邁入第18年，目的在表彰亞太地區成長最快的500家企業，涵蓋的地理區為中國、日本、台灣、印度、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、韓國和澳大利亞；產業包括硬體、軟體、媒體、通訊、生技醫療和潔淨能源等高科技企業，整體排名是根據2016-2018年的營收增長來評選；貿聯於2019年以132%營收成長率再次入榜，這是對公司持續研發創新產品、提供客戶優質服務的最佳肯定，進而在亞太區的眾多企業中脫穎而出。

(時報資訊)