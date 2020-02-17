湖北省司法廳退休副廳長陳北洋一家3口都感染新冠肺炎，不料卻以醫院病房沒有到標準，因此拒絕到醫院隔離，甚至還搬到另一個沒有感染的社區居住，根本不理會勸導。對此湖北司法廳表示，紀檢部門已經介入，目前陳北洋及其家屬都已送進醫院隔離。

綜合陸媒報導，醫護人員三催四請，但陳北洋仍堅持不肯就醫；他提出3個要求，第一要住好品質的醫院，有單人房，第二與兒子要在同一間醫院，第三同意當晚由醫院來家裡做病毒核酸檢測，如果結果為陽性就進醫院，陰性的話就不走。

由於陳北洋帶病搬進無人感染的社區，造成附近民眾人心惶惶。社區12日在他家門口貼上封條，禁止他出入。到了隔天，社區、警方及醫護工作組再次上門勸導，雙方僵持1個半小時，終於讓陳北洋上車；不過陳北洋要求不搭救護車，非得要坐公務用車的私家車才走。

對此，湖北司法廳表示，陳北洋一家已於13日送進醫院隔離，因為陳北洋是省管幹部，監委會將會按照規定處理，絕對不會放任不管。

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(中時電子報)