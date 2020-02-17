好萊塢男星李奧納多·狄卡皮歐主演的電影《神鬼交鋒》，男主角從16歲就開始假扮老師，之後一路冒充飛行員、醫師、律師，成功詐騙百萬美元。家中經營宮廟的桃園男子K，也從大學開始演《神鬼交鋒》，謊稱跳級台大博士班、留學美加、返台當台大電機副教授，進中研院做研究，需要學費、生活費、研發費等，從父母手中拿到數千萬。直到他侵佔外婆房產，父母察覺被騙，K卻不認錯，心寒提告，檢方依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

現年35歲的K，從2004年就讀私立科技大學時，開始對父母演《神鬼交鋒》。據ETtoday新聞雲報導，他一路對父母謊稱要改讀台大電機碩士、跳級台大博士班，去美加深造等理由，拿取數百萬元學費、生活費。之後還說當上台大電機副教授，進中研院研究機器人手臂，討了400萬元研究費。

之後K甚至誆騙外婆，藉機將外婆房產轉到自己名下，父母察覺有異，追查之下驚覺被兒子騙了14年。不過K認為一切都是父母該給的，毫無悔意，讓2老心寒提告，檢方調查後起訴。

(中時電子報)