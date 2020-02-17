日本2019年最後一季經濟受到消費稅調高和颱風災情的衝擊，創下5年多來最大萎縮幅度，今年初又遭逢俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎延燒波及，助長日本經濟恐陷入衰退的疑慮。

法新社報導，日本國內生產毛額（GDP）在2019年12月止的季度，較前一季萎縮1.6%，幅度遠超過市場經濟學家預估值1%，也結束連4季的經濟擴張，並創下2014年第2季以來最大萎縮幅度，當時受到日本17年來首度提高消費稅，經濟萎縮1.9%。

隨著今年初爆發的新型冠狀病毒肺炎對日本製造業和觀光業造成衝擊，經濟學家如今密切觀察疫情對這個全球第3大經濟體帶來的衝擊。

世界衛生組織（WHO）已於2月11日將俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎正式定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

日本目前通報59起武漢肺炎確診病例，包括一名女性患者死亡。

而在橫濱港碼頭外進行檢疫隔離的豪華郵輪鑽石公主號上，有355例確診病例。

(中央社)