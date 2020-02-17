已把事業、生活重心轉往大陸的資深藝人黃安，常在微博評論兩岸時事，日前他回台過年，卻因新冠肺炎疫情回不去，只能繼續待在台灣的他，不僅上街跟民眾排隊買口罩，並持續在微博發文，更因港台還稱「新冠肺炎」為「武漢肺炎」，痛批「民族敗類」，對此，法醫高大成首訪時也酸爆他。

《前進新台灣》在臉書粉絲頁貼出一段專訪高大成片段，當他被問到黃安還在台灣時，他直言對方根本不敢回大陸，根本把台灣當堡壘，保護他自己，「因為他明知道去會被感染」，酸他怎麼不回自己「祖國」，並催促他快回去才比較安心。

其實，黃安之前遭陸網友質疑「有瘟疫就跑回台灣」，他也嘆氣回應：「是春運回家過年，結果就回不去了，明白嗎？我的粉絲都不會像你這麼理解，謝謝。」但不久後刪文，後他又分享有人批評他：「黃安這麼愛國的藝人幹嘛不捐款」，結果被他拉黑，15日更公開一串酸民黑名單，貼出往生咒反擊。

(中時電子報)