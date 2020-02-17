「2020年日本國際穿戴式裝置科技展(Wearable Expo 2020)」於2月12日至2月14日於日本東京有明國際展覽館舉行，本展為第6屆辦理，同期展出機器人開發及應用技術展(RoboDex)與智能工廠展(SMART FACTORY Expo)。今年展覽雖在肺炎疫情影響下，但日本當地觀展人數並未受影響，甚至微幅增加，仍舊吸引近150家國際廠商參展，現場展示最新型穿戴裝置、開發材料及各式垂直應用領域產品。

據美國市調機構MarketsandMarkets的預測，2020年智慧穿戴電子市值將達520億美元，外貿協會看準這波商機，本次帶領9家廠商前往日本參展，包括艾華電子、金利橡膠、富鉅紡織、萬九、智慧眼鏡協會及佐臻、喬信、博遠智能及鯨揚等廠商，產品涵蓋智慧衣、智慧眼鏡、薄型可充電式鋰電池、心率感測器、電子紡織品、智慧醫療產品及行動影像暨雲端服務解決方案等各式穿戴科技應用領域。

台灣智慧眼鏡產業協會（TSGIA）展示跨領域智慧眼鏡解決方案，由資策會聯手「佐臻」等產業鏈業者，整合國內上下游產業鏈，搶攻最新智慧穿戴商機。佐臻現場展示最新型J6S單眼All-in-One AR智慧眼鏡，目前產品多應用於工業及醫療領域，攤位現場吸引大批買主駐足洽詢，嘗試其AR智慧眼鏡所帶來的視覺化管理效果。

另外，博遠智能展示AI行動影像執法系統，其透過4G LTE傳輸，可支援1080P高解析度、夜視及遠端控制的影像，搭配手機APP或雲端行動影音即時收看。博遠智能表示除鎖定警政單位之用戶，相關產品亦極力拓展醫療領域之應用。

(時報資訊)