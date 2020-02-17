新冠肺炎疫情延燒！中央流行疫情中心昨宣布國內新增2例，其中一例為中部白牌計程車男性司機，無旅遊、接觸史，該案1月27日開始咳嗽，2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。對此，民進黨立委高嘉瑜分析後認為，密閉空間的駕駛尤其是搭載國際旅客的司機有被感染風險，第一線負責載送病患的消防救護人員更具有高度被感染風險。她拋出四問並提出五建議！

高嘉瑜在臉書提及，台灣和日本都有出現計程車司機感染案例。她認為，目前看來，密閉空間的駕駛尤其是搭載國際旅客的司機有被感染風險，第一線負責載送病患的消防救護人員更具有高度被感染風險。若計程車司機、消防救護人員不小心被感染而不知，這期間所搭載的客人、病患都有高度風險及危險性，也更容易成為病毒傳播的途徑。

高嘉瑜拋出四問，目前要求居家隔離、居家檢疫者不能搭乘大眾運輸工具，而這些可能具傳染風險者選擇搭乘計程車難道會更安全？若計程車不願搭載也沒家人可載，他們有其他選擇嗎？要如何保護計程車司機還有搭乘計程車的乘客安全？此外，第一線消防救護人員也暴露在高度風險中，除了居家檢疫、居家隔離者外，對隱匿旅遊史、接觸史，知情不報者恐成為防疫漏洞。當物資由中央全面掌控，ＣＤＣ又要求救護人員需穿戴標準防護裝備，包括Ｎ95、全面罩、防水隔離衣，中央是否發配足夠的防護裝備給第一線消防救護人員來面對每一位發燒和呼吸道急症病患？

此外，高嘉瑜也提出五大建議，包括:

一、 應立刻檢討由計程車司機搭載需居家隔離、居家檢疫者的現況並提供計程車司機正確防護觀念及防疫物資。白牌車司機成為防疫漏洞也應一併檢討。

二、 應提供無法自行返家而需居家隔離、居家檢疫者返家運輸工具及配套。

三、 需居家隔離或檢疫者，若無住處或其他原因無法居家隔離或檢疫者，應安排至集中檢疫所或協助安排隔離住所。

四、應立刻統計第一線消防救護人員所需防護裝備，包括Ｎ95、全面罩、防水隔離衣，並由中央發配地方提供足夠防護裝備。

五、 日本疫情升高已達失控程度，連厚生勞動省都說已看不清感染途徑，應立刻提高日本旅遊警示至二級甚至三級，其他如新加坡、泰國等疫情嚴重國家，也應升高警戒並加強境管、檢討隔離檢疫條件。

(中時電子報)