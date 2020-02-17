中國大陸爆發新冠肺炎，不但當地嚴重到需要「封城」的程度，疫情更擴散全球，造成人心惶惶，而有網友發現，這次病疫竟然3年前已被預言，陸劇《急診科醫生》部分內容跟當下疫情一模一樣，巧合讓人看傻眼，直呼「神預言」。

由王珞丹、張嘉譯等人主演的陸劇《急診科醫生》，早在2017年就推出，當年此劇並未引發太大關注，直到現在，網友發現劇中竟也有「新冠肺炎」，飾演醫生的王珞丹收治了曾到非洲旅遊的感染者，患者有發燒、頭痛、呼吸困難等症狀，病況也很快地加劇。

王珞丹在情況失控前，第一時間採取的隔離措施，同時封鎖了急診室，而劇中分析病毒，表示與SARS相似，過程中更提到「新冠狀病毒」一詞，如今該劇被挖出，讓網友驚呼「編劇是預言家？」、「神預言，連症狀都一樣」，然感嘆在劇中一切處理都相當及時到位，但現實中卻非如此，但也有人表示，《急診室醫生》取材自非典，都是冠狀病毒，「沒什麼好大驚小怪的吧」。

(中時電子報)