這幾天台灣氣候正逢強烈寒流襲擊，冷熱溫差過大，讓不少鼻過敏患者叫苦連天，甚至有一名住在中部的女老師，因為嚴重鼻塞過敏，除了鼻水直流，還導致眼睛、耳朵滲出組織液，鼻塞改用嘴巴呼吸造成口水直流，清晨開車「七孔流水」，加上鼻塞難眠精神不繼，一個閃神正台車撞上高速公路護欄，車子全毀險死。

據《ETtoday》報導，收治個案的耳鼻喉科醫師吳昭寬指出，日前他曾收治一名50歲，患有嚴重鼻過敏的女老師，她因為患有肥厚性鼻炎，合併睡眠呼吸中止症問題，導致長期鼻塞睡不好。

吳昭寬提到，女老師之前嚴重發作時，正逢快過年的學期末，老師忙到沒空回診。某天清晨早起上班天氣冷，加上鼻塞一夜沒睡好，她開車上班行經高速公路時，車內冷空氣導致過敏大發作，除了流鼻水，耳朵眼睛還因發癢、摳挖而流出組織液，鼻塞改用嘴巴呼吸，又造成口水直流，女老師在「七孔流水」的狀態下開車，加上精神不繼，一個閃神就撞到高速公路邊的護欄，造成車子犬毀，還好因為安全氣囊爆開，這才救了老師一命。

吳昭寬醫師表示，女老師事後嚇得直說：「我因為過敏爆發，差點死掉」。後來先開立藥物控制，再約手術處理鼻塞問題，才解決了患者的困擾。

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(中時電子報)