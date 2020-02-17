台北市萬華區一間阿公店酒店昨(15日)凌晨發生槍擊案，一名40歲男子大腿中彈，當場血流不止，警方昨天晚間9點多循線逮捕1名施姓男子，並起出作案用的槍枝，另外，同時在場參與鬥毆，疑因陪酒小姐爭風吃醋的萬華華西街幫角頭方姓大哥，深夜也向警方自首，由於萬華區連續兩天警方發生槍擊案，又有地方角頭涉入，警方不排除和爭奪當地阿公店利益有關，目前正釐清中。

警消昨(15日)凌晨近5點獲報，三水街一家飲酒店內有人受傷，救護人員到場後，發現王姓男子大腿受傷，傷勢是遭到槍擊，經送醫救治後，沒有生命危險。

警方循線策動施姓與方姓角頭到案，並起出疑似作案用的槍枝和子彈，將依殺人未遂、槍砲罪法辦。（警方提供／李文正台北傳真）

警方循線找到56歲施姓男子，他供稱是朋友找他到場助陣，而實際與王男發生衝突的則是60歲的方姓男子，據稱是華西街幫的老角頭，雙方在混亂中發生推擠中不慎槍擊傷者。

教唆的方姓男子逃逸一天後，在警方策動下，深夜主動向警方自首，警方也搜出疑似犯案用槍枝、子彈1發以及彈殼1枚，將以殺人未遂、槍砲罪後續偵辦當中，並追查是否與酒店利益有關。

(中時電子報)