武漢肺炎疫情持續在中國擴散，麥當勞、星巴克和其他速食業者紛紛加快腳步推出「無接觸」取餐及外送服務，以確保員工和消費者安全。

路透社報導，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，麥當勞公司（McDonald's Corp）已經在中國全境採用無接觸取餐及外送服務，把大麥克、薯條和其他菜單上的品項交到消費者手中。

麥當勞在官網上說，消費者可以透過手機或其他店內自助點餐機進行遠端點餐，員工會把餐點裝袋密封，在不與人接觸的情況下，放在特別取餐處供消費者取餐。

外送訂單的部分，外送員會將麥當勞餐點袋放在建築物入口處，將外送袋消毒，並更頻繁洗手。攜帶識別證的外送員會出示證明告知消費者，自己及製作餐點的員工有量過體溫，證明沒有發燒。

麥當勞致路透社的聲明中表示：「我們檢討如何改善供餐流程之際，我們所有提供服務的管道也加快採取預防措施。」

症狀類似流感的2019年冠狀病毒疾病至今已在全球造成逾7萬人感染，1700多人死亡，患者主要集中在中國湖北省，中國部分一線大城至今仍宛如鬼城。當局先前延長農曆春節假期，現正在努力讓經濟回到正軌。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病。

根據總部位於北京的數據公司百觀科技（BigOne Lab），中國最大外送平台之一美團點評上83%的店家2月初都暫時關店。

中國國家衛生健康委員會本月稍早建議外送業者限制接觸人群。

星巴克公司（Starbucks Corp）則建議消費者透過應用程式（App）點好咖啡後在咖啡廳外等候，收到取餐通知後再進入店內入口處的桌上領取訂單品項。

由於發燒是2019年冠狀病毒疾病的主要徵狀之一，因此消費者進入星巴克店面時，必須在門口量體溫，咖啡師也會配戴口罩。

外送方面，星巴克表示會按時消毒容器，外送員也會每天測量體溫。店內員工每隔30分鐘必須洗手一次，公共空間每2個小時消毒一次。

星巴克的外送服務是由電商龍頭阿里巴巴集團控股（Alibaba Group Holding Ltd）旗下「餓了麼」（ele.me）提供。

上述種種措施都說明了業者為販售準備好的食物，同時又要確保人們安全，是如何迅速適應「無接觸」給餐服務。

百勝中國控股有限公司（Yum China Holdings Inc）表示，旗下肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut）據點本月1日也已推出無接觸外送服務。

(中央社)