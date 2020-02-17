工業電腦廠安勤（3479）受惠投票機需求暢旺，配合既有博奕、醫療產品長單持續出貨挹注，2020年1月合併營收雙位數「雙升」創6.95億元新高，首季營運淡季續強。利多激勵安勤今（17）日股價放量開高勁揚，最高大漲7.3％至83.8元，創3個月波段高點。

截至9點半，安勤維持逾5.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，成交量已突破1600張，較14日761張暴增近1.2倍。三大法人上周買賣超調節互見，合計小幅買超11張，但14日買超張數擴大、達146張。

安勤2020年1月自結合併營收達6.95億元，較去年12月6.12億元成長達13.6％、較去年同期4.6億元成長達51.08％，逆勢繳出雙位數「雙升」佳績，改寫歷史新高。公司表示，主因出貨量增加帶動。

安勤受惠美國投票機換機潮顯現、取得新投票機大單，營運成長動能自去年下半年起顯著增溫，2019年第四季營收單月營收均突破6億元、改寫歷史新高。法人看好安勤第四季獲利可望與第三季新高相當，全年獲利改寫新高有譜。

展望今年，安勤既有投票機大單持續出貨，加上再取得新投票機訂單挹注，配合博弈、醫療產品既有長單出貨持續，上半年營運展望持續樂觀。雖有作天數較少影響，法人預估安勤2月營收可望持穩高檔，首季營收可望與去年第三季歷史次高水準相當。

(時報資訊)