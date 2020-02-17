全民對抗新型冠狀病毒，宏達電(2498)繼旗下旗下DeepQ團隊和疾病管制署合作建置的「[email protected]疾管家」下載數量逾200萬後，宏達電今(17)日宣布，將於2月19日起，台灣、大陸、香港與澳門的Viveport會員將可以免費使用Viveport Infinity無限制虛擬實境訂閱服務一個月，提供用戶在防疫居家期間更多休閒選擇，此外，宏達電將展開VIVE Sync測試版本計畫，陸續邀請特定使用者參加體驗，協助因疫情期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士。

宏達電表示，自2月19日起至3月31日，開放Viveport會員將可以免費使用Viveport Infinity一個月，會員可以無限制體驗所有應用和遊戲，既方便學生在家學習，又滿足會員在防控疫情期間的娛樂與健身需求。最新款VR社交體驗「VRchat」是全球最大的虛擬實境社群，現也開放免費下載，用戶即日起即可下載安裝VRchat，體驗在家就可以與世界玩家面對面交流的新方式。

同時，為了各產業的企業人士能在防疫之餘，又不延誤工作進展，員工線上遠端辦公成為各大企業恢復正常營運的主要方式之一，VIVE Sync是HTC推出的一款VR多人協作和遠端會議軟體，內含七種語言介面，用戶可通過虛擬實境技術，進行虛擬實境會議，所有人都能化身為虛擬人共同協作，在真實的環境中融合虛擬的物品，同時能免費體驗3D繪圖、視頻播放、語音轉文字、使用iOS自訂形像與一鏈上傳檔至OneDrive及創建虛擬會議室等多項功能，可滿足不同企業用戶需求。

疾病管制署和宏達電旗下DeepQ團隊合作建置的「[email protected]疾管家」於本波新型冠狀病毒疫情期間，透過Line訊息，及時將最新疫情訊息通報給一般有下載的民眾，有助於在本次疫情期間，讓整體資訊更為透明完整，降低民眾恐慌。

(時報資訊)