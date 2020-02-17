新纖(1409)去年底公告其杭州廠將搬遷，原訂2020年中結束營業，春節期間即為停工狀態，因此不受影響；杭州廠的搬遷補償及獎勵補貼為人民幣7.8億元，公司表示因有稅負問題須考慮，尚無法確定可認列獲利金額；此外，新纖亦公告將在揚州建新的工程塑膠廠，預估最快2021年完工。

新纖今早盤逆勢反彈，挑戰季線反壓。

市場揣測新冠肺炎影響中國產能生產及運輸，新纖聚酯纖維可望有轉單的受惠題材。但法人指出，新纖已在數年前將纖維產品由大宗規格轉作特殊規格，因此並沒有因中國疫情蔓延而出現轉單受惠。新纖目前在台灣的工廠為聚酯粒與聚酯纖維，聚酯粒的銷售地區以日本、東南亞為主。

法人指出，由於飲料業者對回收酯粒的需求提升，新纖於2020年1月與三菱商事簽約在泰國廠擴建21萬噸聚酯粒產能，其中R-PET(回收酯粒)可占50%，若3月順利通過環評，預計明年4Q可望完工，屆時新纖將切入R-PET上游，對營運將是另一挹注。

新纖也公告將在5月28日舉行股東會，3月20到3月25日暫停融券賣出股票。

(時報資訊)