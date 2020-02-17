NBA明星賽悼念布萊恩。(美聯社)

NBA明星賽在芝加哥登場，湖人耆宿魔術強生在賽前帶領所有球員和球迷為今年初過世的前NBA總裁史騰和湖人傳奇巨星布萊恩悼念默哀8秒鐘。

魔術強生回憶了與史騰和布萊恩過往，並且再次提到身穿8號和24號球衣的布萊恩，「我們再也看不到像布萊恩那樣出色的球員了，這是全世界球迷的損失。」隨後魔術強生和所有球員牽著手共同為布萊恩和他的女兒吉安娜默哀8秒鐘。

緊接著芝加哥本土歌手「黑珍珠」珍妮佛哈德生為布萊恩深情獻唱，布萊恩生前的照片一一出現在場館大螢幕，珍妮佛忘情歌唱，眼中不禁泛著淚光，現場觀眾也為之動容。

明星賽開打前現場介紹了芝加哥代表性人物，當中就有前美國總統歐巴馬以及「籃球之神」喬丹，主持人提起當年布萊恩挑戰喬丹的趣事。

為了悼念布萊恩，今年明星賽以冠上布萊恩之名，詹姆斯和阿提托康波兩隊也分別穿上2號與24號球衣，希望布萊恩能與所有球員和球迷歡度明星賽。

(中時 )