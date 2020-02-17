新冠肺炎疫情升溫，先前一份市場研究報告顯示，疫情將造成大陸首季智慧型手機品牌出貨量年減 20%~30%，如今成為大陸智慧型手機市占率龍頭華為面臨極大銷售壓力，但在台積電先進製程受到各大廠商急拉貨、產能滿載的情況下，華為若砍單恐怕正中競爭對手下懷。

據市調機構Counterpoint報告指出，疫情將重擊大陸今年Q1慧型手機銷售情況，高度倚賴大陸市場的華為預計受創最深。

美國商務部去年5月將華為列入實體清單，美企被迫斷絕與華為業務往來，華為因此積極提高在陸市占率，並在去年第三季寫下42.4%、年增率66%的傲人成積，同時啟動供應鏈去美化，但面臨疫情爆發、消費意願降低，華為庫存壓力極大。

據科技新報報導，供應鏈消息指出，華為目前不盡面臨大陸民眾消費意願驟降，還有下給給晶圓代工龍頭台積電的新處理器訂單，在新品面對無法銷售的狀況下，照理應該砍單降低成本。

然而，台積電的先進製程受到各大廠商追捧，除了7奈米製程世代全部滿載，連將在今年上半年推出的5奈米製程也幾乎由蘋果、華為所包下，其他廠商都必須等待台積電擴產才有機會排到時程生產。若這時華為砍單，將造成其他競爭對手有機可趁，等待市場情續恢復後，華為就沒有機會取得發售先機。

(中時電子報)