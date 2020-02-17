選前不遺餘力挺韓的韓粉直播主們，選後因是否要出面反罷韓，而出現意見分歧，某位挺韓直播主近期開直播大肆的批判支持抗罷韓行動的戰友，引起韓粉熱議，對於這樣的行徑，韓粉版主表示，「韓粉們現在應該團結一致，別再互相傷害」。

韓粉版主。(圖/翻攝自 韓粉臉書社團)

原來，在數個韓粉臉書社團引起騷動的事情，起因是某位韓粉直播主近日開直播大肆批判支持抗罷韓行動的隊友，甚至不惜口出穢言、嚴厲責罵。讓許多韓粉大感震驚，進而在該直播主留言區和直播主吵了起來。

後續效應讓韓粉內部形成主戰、主和兩派，主戰派的韓粉們認為，應該站出來抵抗罷韓團體的行動，去阻饒罷韓連署，不能讓罷韓團體這麼高調囂張。主和派韓粉認為，現階段應該低調，不能讓自己人到處影響罷韓，讓有第三階段的投票權的高雄市民反感，進而讓韓市長真的被罷免。

對此，某個擁有3萬多人的韓粉社團版主就發文表示，「現在罷韓處在風聲鶴唳，我們竟然選擇自相殘殺，若是友軍，無論如何都不至於如此攻擊自己人！在數百萬韓粉中，要整合實在不是一件容易的事，無論如何，即便自己人做錯了事，也不應該用這種方式趕盡殺絕」。

社團版主對這種行為表示譴責，「盼某些批評者停止對自己人的攻擊，若想法不同，大家各自努力，有問題，意見領袖間可私下溝通，現在團結都來不及，怎麼能允許再破壞？希望大家冷靜下來」。

(中時電子報)