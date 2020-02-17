在法律政策允許並徵得患者家屬同意後，兩例新冠肺炎逝者遺體解剖工作於16日在武漢市金銀潭醫院完成。當日晚間，參與解剖工作的法醫病理學專家、湖北省司法鑑定協會會長劉良表示，他和團隊成員及相關專家共同對兩例逝者遺體進行解剖，每例耗時近3個小時，解剖病理已經送檢，預計10天以內可以得出結論。病理解剖有利於明確新冠肺炎發病機制，更有針對性地開展治療。

「穿著防護服、戴著面罩進行解剖工作，比常規操作要困難」。劉良表示，對逝者遺體的解剖工作由他率領另外2名工作人員共同完成，所有參與者在工作完成後都將進行自我隔離。

新冠肺炎疫情發生後，作為病理專家的劉良曾先後多次呼籲對新冠肺炎逝者遺體進行病理解剖，並聯合團隊向相關部門遞交了緊急報告，強調了病理解剖的重要性。病理解剖在對新冠肺炎的診治中可以發揮什麼作用？劉良認為，當前對新冠肺炎的診療方案在不斷更新，但歸根結底，臨床上還沒有掌握這個疾病普遍規律。

「我們的解剖工作類似『偵察兵』」。劉良表示，通過病理解剖及後續檢查，可以在顯微鏡下最直觀地觀察到病毒在人體的分布狀態，哪些器官、組織、細胞受到的損害最多。「敵人」的弱點在哪，為臨床醫生的診斷和治療提供線索。

(旺報 )