疫情中心公布的第19例新冠肺炎確診病例死亡， 副總統陳建仁今（17）天表示，社區傳播具有四個徵兆，目前疫情中心正在檢視傳染來源，至於其他三個徵兆，在臺灣都不存在，也就是說，臺灣並未進入社區傳播，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

陳建仁 昨天深夜在臉書解釋「社區感染」和「社區傳播」，他說，第19例新冠肺炎確診病例，是一名61歲男性，他在1／27出現呼吸道症狀，2／3惡化為肺炎，2／15 不幸死亡。

第19例本人無出國旅遊史，但他是白牌計程車司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史！疫情中心的調查已經發現，他曾經載運多名訪台過春節的臺商，他們都有居家自主健康管理，其中三名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該三名臺商，以及其他所有密切接觸者。

陳建仁認為，這名司機病例可算是「社區感染」，而他的感染來源正在追查中。我國看到日本的類似案例，自2／12起，只要是全國各醫療院所通報的疑似流感併發重症病例，但卻是流感篩檢陰性者，全部都要再檢驗新冠肺炎病毒，總共檢驗113件檢體，第19號病例是唯一新冠肺炎病毒被驗出陽性者。

他說，確診之後，防疫人員立即追蹤其密切接觸者，在79名密切接觸者當中，目前已經完成73人採檢，其中60人檢驗是陰性，一名陽性（第20號病例）即是第19例的親屬。幸好現在的檢驗能量逐步擴大，能夠回溯加驗檢體，才有機會發現兩位新確定病例！

陳建仁引用衛福部長陳時中的說明，「社區傳播」的特性是：「在社區中走動都會被感染」。它具有四個徵兆：（1）確診病例無法找到傳染來源；（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；（3）已經出現持續性的傳播鏈；（4）有廣泛發生的群聚感染事件。

他說，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在臺灣都不存在！也就是說，臺灣並未進入「社區傳播」的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。

陳建仁再度呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣：勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩！

(中時 )