Gorgeous trashcan!

I like it! — ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) February 16, 2020

達比修有是2017年太空人奪冠的苦主，當年他在世界大賽兩度登板先發，累積3.1局被打9分，害道奇輸球也差點害自己在自由市場掉價，還有太空人葛瑞奧(Yuli Gurriel)對他種族歧視的風波。對於太空人沒被剝奪冠軍，達比修也相當不滿，

「這不是很奇怪嗎，在奧運的時候如果有人作弊，金牌就會被取消。對我來說這樣很奇怪。」不但如此，太空人柯瑞亞(Carlos Correa)還在頑強打口水戰，達比修表示：「我昨天看到他說的話，我認為他們既然作弊了就少說話吧。」

達比修不忘在推文挖苦太空人，他對著一張太空人冠軍獎盃的照片說：「好美的垃圾桶，我喜歡！」諷刺太空人靠著敲打垃圾桶作弊奪冠。若非太空人兩次把他打爆，說不定達比修還能續留道奇(現效力小熊)，也不必被洛杉磯球迷怨恨。

至於大聯盟為何不剝奪冠軍，主席曼佛雷德(Rob Manfred)表示「無此前例」，他說：「把那塊廢鐵(冠軍盃)收回也毫無意義，反正大家永遠都會記得2017年球季特別不同。至少我們經過深入調查並開誠布公，即使結果並不好看。」

(中時電子報)