繼高雄市警局交通文宣誤植五星旗後，台中市政府警察局交通宣導海報，也被臉書粉專「只是堵藍」粉絲發現漫畫中女交警其全身衣著是對岸女交警標準打扮，台中市警局16日晚間坦承疏失，指稱海報是委外製作，經了解圖片是廠商自行從網路下載，承辦人員未發現疏忽，已立刻回收、並究責，未來會成立文宣審查委員會嚴格審查。

臉書粉專「只是堵藍」16日晚間出現一貼文，質疑台中市警察局製作「請走行人穿越道，勿違規穿越道路，從你我做起」的交通宣導海報，上面的漫畫女交警身上穿的衣服和帽子竟和對岸女交警穿著完全無差。此貼文引發網友熱議，還從罷韓延伸到罷盧，但也有網友留言指稱「少點政治」，也有網友表示：是廠商用了免費的網路圖，另名網友則回覆：免費的最貴。

對於網友們「堵藍」流言，台中市警察局交通大隊坦言疏失，並指稱是廠商在網路上下載未辨明，承辦人員也未詳加審查已立即要求所有分局回收，為免未來再生類似錯誤將成立文宣審查小組以嚴格審查。

(中時 )