台北市知名的音樂酒吧「MayBE Music Bar」後方巷弄，去年8月被人發現1具嬰屍，檢警經解剖發現是死胎，循線查出是酒吧33歲余姓女員工因未婚懷孕，在家產下死胎，帶至酒吧廚房垃圾桶棄置。台北地檢署17日依遺棄屍體罪嫌起訴余女。

檢警調查，去年8月8日清晨，有從事資源回收的老婦，行經北市大安區仁愛醫院旁邊巷弄的「MayBE Music Bar」後門要收垃圾，卻發現旁邊放置的垃圾袋內，竟有1具全身蜷曲的嬰屍。

婦人通知醫院警衛，警衛報警處理。警方到場後，發現該嬰屍相當幼小，但因身體蜷曲而無法分辨性別，調閱監視器找尋發現的老婦、以及棄嬰人士。

檢方為釐清嬰兒究竟是原本就死亡、還是遭遺棄後才失去生命，對嬰屍進行解剖，最後證實是一生下就死亡的死胎。

檢警調閱監視器，查出棄置嬰屍者為酒吧的余姓女員工，因未婚懷孕，在家中產下死胎，將死胎帶往酒吧廚房的垃圾桶內，檢方今依遺棄屍體罪嫌起訴余女。

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(中時 )