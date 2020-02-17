檢測設備廠致茂(2360)去年第四季營運創下六個季度以來新高，每股稅前盈餘約1.98元，公司將於下周三(26日)舉行線上法說會，公布去年第四季營運結果及對於今年之展望。

法人看好致茂今年營運回復成長，上周外資買超致茂4116張，持股比率63.59%。外資於農曆年後持續買超致茂，累計近20日共計買超達14789張。

檢測設備廠致茂去年業績逐季上揚，去年第四季受惠半導體測試機台與3D感測光學檢測產品出貨成長，季營收攀高至44.8億元，季增31%，自結去年第四季稅前淨利8.29億元，季增4成，每股稅前盈餘約1.98元。

致茂2019年合併營收139億元，年減18%，稅前淨利23.38億元，年減約29%，為近3年新低，每股稅前盈餘約5.58元。

受農曆年假期、工作天數減少影響，致茂今年1月營收10.4億元，月減37%，較去年同期成長8.32%。

展望2020年，法人看好，在5G效益，加上智慧手機將可望導入更多3D感測後鏡頭等趨勢下，致茂今年業績將可望優於2019年表現。

(時報資訊)