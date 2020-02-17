台灣昨日出現新冠肺炎首例死亡案件，目前全球疫情仍未有退燒的情形，多數人都在期待相關疫苗的開發。高端疫苗(6547)搶先與美國國衛院合作，將取得相關候選疫苗及相關生物材料，近期內在台灣執行動物實驗，將在下午召開記者會，說明詳細的相關內容。高端疫苗今日股價開高，晨盤漲幅在3%以上。

高端疫苗與美國國衛院簽訂合約，將取得美國國衛院開發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)候選疫苗及相關生物材料，近期內在台灣執行動物實驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。高端疫苗指出，引進美國國衛院開發的新冠肺炎(COVID-19)候選疫苗及相關生物材料，將在台灣進行後續動物實驗及臨床驗證，希望推動疫苗早日上市，提升國內防疫能力。

美國國衛院為全球生物醫藥領域的頂尖研究機構，每年醫藥研發預算近400億美元，已投入冠狀病毒疫苗平台研發多年，並成功開發出新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)候選疫苗。高端疫苗自2015年起與美國國衛院開始合作，共同研發登革熱等疫苗。

(時報資訊)