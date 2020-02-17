1.台積電(2330)：14日外資轉賣超，加上ADR下跌1.92%，早盤股價跌至331元，摔出5日線、回測月線。
2.中鋼(2002)：Q2內銷盤價擬全面調漲，惟早盤股價仍跌至23.2元，失守5日線。
3.威剛(3260)：投信近日持續買超，14日三大法人聯手買超357張，支撐早盤股價逆漲逾1.5%。
4.廣穎(4973)：1月營收年增27.6%、創14月高，吸引14日外資買超351張，支撐早盤股價開平後一度逆漲至34.2元。
5.久元(6261)：1月營收月增10.17%、年增20.35%，外資14日擴大買超322張，激勵股價逆漲逾1.5%，企圖挑戰前高。
6.世紀鋼(9958)：風電效益吹高1月營收年增2倍，三大法人擴大買超，激勵今早股價逆漲逾3.5%，躍過季線。
7.喬山(1736)：旗下上海二處工廠復工，今早股價攻克月線、突破80關，一度飆上81.9元、漲幅逾8%。
8.國光生(4142)：流感疫苗挹注1月營收衝新高，加上新冠肺炎持續蔓延，早盤股價彈升逾2.5%。
9.和桐(1714)：疫情發燒，民生清潔防疫意識抬頭，早盤帶量強彈至8.03元、漲幅4.5%。
10.太極能(4934)：19日將秀次世代半導體先進技術，外資14日轉買超156張，激勵早盤股價頻頻觸及漲停。
10.富邦媒(8454)：宅經濟商機爆發，電商業2月以來訂單成長近3倍，外資擴大買超，早盤股價急拉漲停。
11.同開(3018)：1月營收為1.42億元，年增36.71%，開盤後強漲逾5%。
12.熱映(3373)：新冠肺炎台灣出現首例染疫死亡，防疫升級拉高體溫量測產品需求，逆勢走揚3%。
13.勝麗(6238)：同欣電將收購，身價鍍金，拉升半根漲停板。
14.南僑(1702)：疫情拉抬家用清潔用品業績成長，股價脫離底部，反攻50元之上。
15.南六(6504)：台灣新冠肺炎出現死亡案例，加上開學在即，口罩需求持續升溫，買盤資金不退，早盤攻高5%。
16.鈊象(3293)：疫情升溫，宅經濟仍當道，股價在476元止跌後，多方再開攻，今早來到515元，再創高。
17.中美晶(5483)：由於矽晶圓夯，列入許多投顧的投資組合，三大法人14日聯手買超4367張，股價漲逾3%。
18.泰鼎-KY(4927)：主要產能在泰國，外資買超兩日，樂迎轉單商機，股價漲1.8%。
19.環球晶(6488)：8吋需求復甦，景氣去年第4季落底，股價開低走高逾1%。
20.博智(8155)：1月營收繳出月年雙增成績，優於預期，且公司廠區皆位於台灣，股價漲1.62%。
21.嘉晶(3016)：小米推GaN快充，有機會搶下快充升級商機，股價漲逾6.5%。
22.文曄(3036)：擬私募1.7億股，市場估此舉估反制大聯大、去年稅前EPS 1.57元，早盤走揚近2%。
23.聯發科(2454)：5G手機晶片大戰，高通降價拚搶陸系品牌訂單，股價下挫近2%，失守400元關卡。
24.承啟(2425)：1月營收月減67.83%、年減26.15%，晨盤下跌逾2%。
25.銘異(3060)：外資連4日買超，開盤帶量直衝漲停價，鎖住12.35元。
26.敦泰(3545)：轉機題材助陣，持續帶量飆漲，早盤逆勢強漲逾6%，再刷波段新高價。
27.華擎(3515)：營運免疫力強，晨盤挾量上漲逾2%，創122.5元之波段新高價。
28.穩懋(3105)：iPhone業務可能低於預期，外資、投信轉賣超，股價續走衰逾3%。
29.關貿(6183)：追價買盤續湧，早盤股價一度漲逾4%，改寫新高。
30.傳奇(4994)：手遊《甜點王子2：心動奇蹟》上市，Q1看俏，早盤漲逾2%。
31.網家(8044)：受惠宅經濟，即食料理銷量年增4.5倍，早盤放量漲逾6.5%，登波段新高。
32.創業家(8477)：疫情帶動宅經濟，早盤爆量攻漲停。
33.擎邦(6122)：1月營收年增8.06%，早盤漲逾5%，收復周線。
(時報資訊)
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