高雄勞工局17日表示，君鴻酒店去年7月5日無預警歇業，並解僱全體勞工，所幸在高雄市政府勞工局的協助下，該公司大部分員工，陸續取得被積欠的工資、退休金與失業給付，更順利在過年前夕，取得資遣費，能夠安穩的度個好年，剩餘16名員工，也在補齊資料後，日前獲得墊償，君鴻案終於順利告一段落。

高雄勞工局長王秋冬表示，君鴻酒店無預警歇業並解僱全體勞工，高雄市長韓國瑜曾多次指示妥善協助員工，勞工局也在第一時間即掌握狀況，並積極介入協助，召開4場次勞動權益說明會，入場答詢相關勞動法令、失業給付、職業訓練、就業服務等規定，減輕員工失業心理負擔。

他說，針對該公司罔顧大量員工權益，勞工局也以違反大量解僱勞工保護法規定，處以50萬元罰鍰，更提報勞動部，函請入出國管理機關，禁止該公司負責人出國，有效督促其出席調解委員會議而調解成立。

王秋冬指出，勞方持該調解紀錄，向法院聲請裁定強制執行，免除了確認債權的冗長訴訟程序，旋即經法院裁定，取得資遣費及預告工資執行名義，使大部分勞工順利於2019年12月6日年節前夕，獲勞工保險局積欠工資墊償基金墊償資遣費，其餘的16名員工，也在補齊資料後，終於在日前獲得墊償。

王秋冬表示，事發後，高雄勞工局持續關注該公司後續處理情形，隨時與勞方自救會員工代表、勞工保險局、高雄地方法院保持聯繫，積極協助順利排除墊償相關程序障礙，員工終獲資遣費收入，有效穩定勞工面臨失業不安之心，未來，也將針對勞工有求職、訓練或創業需求的部分，主動持續關懷，提供相關諮詢及協助。

(工商 )