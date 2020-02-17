高雄市警局印製汽車安全駕駛文宣日前在愛河燈會發放，遭民眾眼尖發現，封面照竟然放上不到1平方公分的小小五星旗，但打電話到交通大隊反映卻遭回「印的是國旗，不是五星旗！」憤而投訴媒體爆料。高市交大坦言是外包廠商出包，已經全面要求撤回，市警局上午公布加重懲處，包括交大大隊長遭記過外，承辦組長也遭記過調職。

高雄市警局表示，承辦人警務員負責文宣繕校，未能查覺圖片舛誤之處即時更正，顯有疏失，從嚴從重記過二次；組長督導不周，記過一次並改調非主管職務；大隊長記過一次，另除要求廠商重新印製外，並追究承辦廠商責任。

高市交大指出，巿民在13日反映本交通宣導文宣摺頁出現五星旗圖樣，經查該文宣是承包廠商以網路免費圖庫製作，因圖樣細小校稿時未能及時察覺。實際測量這面五星旗，長寬各0.5公分，而這本小手冊也只有8x13公分，如果不仔細看，根本看不出來。

交大表示，該文宣共印1萬8000份，接到投訴當天就主動至各分局全面收回，尚未統計回收多少，並請廠商重印。

(中時電子報)