機場計程車司機慘澹經營 鄭文燦幫討錢

台灣出現首例新冠肺炎死亡案例，桃園市長鄭文燦17日主持防疫會議時表示，桃園是國門之都，機場旅客人數腰斬，連帶影響周邊機捷、物流、報關等行業，排班計程車來客數更減少3至5成，指示交通局召集相關單位研議紓困需求，向中央反應。

鄭文燦說，桃園國際機場的旅客人數從1天大概13萬人下降到6萬5000人、甚至掉到5萬多人，人數減半對機場相關服務業有很大的影響，不只是航空公司，包括像地勤、物流、報關、旅行社、機場內的美食廣場、免稅商店等，還包括機場排班計程車、機場外的停車場、桃園捷運公司的機場捷運等運輸系統，當場指示交通局召集相關單位研議，向中央反應，由政府給予支持。

鄭文燦也提到，除了觀光旅遊業、飯店跟民宿業者受到影響，旅客服務中心如慈湖等人潮也銳減，指示觀旅局提供租金打折或者是租金補貼因應。他也說，4月底前各級學校除了社區大學以外，其他的單次借用的室內場地暫時不開放，避免群聚效應。

鄭文燦指出，地方政府在防疫對策上積極配合中央，但有些地方考慮不周到的由地方反應加強，像復康巴士屬於身障者的公共運輸設施，復康的司機也要納進「一人、一車、一片」政策，另外像是各公所調解委員、勞資爭議的調解委員等，多要在密閉的空間溝通討論、容易飛沫傳染，也要準備充足數量的口罩提供。

(中時 )