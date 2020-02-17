新冠肺炎疫情肆虐，學者推估，之前從大陸武漢來台的人中，經發燒檢疫排除感染者後，尚有111名潛在感染者是無法偵測的，他們過去這段時間是否有傳染給國人，需要持續關注，並關係到台灣疫情能否持續有效控制。

台大公共衛生學院今天召開抗COVID-19（新冠肺炎）疫情說明會，副院長陳秀熙表示，新冠肺炎已從中國大陸擴散到亞洲其他國家，其中泰國、新加坡及日本都已有社區感染的現象，如果各國出入境的防疫不提升，將造成全球大流行。

陳秀熙說，武漢封城前移出的500萬人中，約有7515人來台，推估其中滯台潛在感染數為505人，而根據文獻，台灣現行的發燒檢疫可以排除78％的感染者，因此約有111名潛在感染者是無法偵測的。他推估，亞洲一至三級疫區來台及旅遊，可能造成7000台灣人感染。

陳秀熙表示，自武漢封城起，已經過3周時間，因此這些潛在感染者應都已脫離風險，但他們是否在這段期間感染給國人，值得重視。此外，其他大陸各省之來台人數也會造成台灣疫情之波動，因此台灣必須持續評估疫情發展，以阻止社區感染流行。

(中時 )