西洋情人節剛過，美國佛羅里達州一處湖泊氣氛仍相當「火辣」，原來此時也是佛羅里達水蛇的交配季節，愈來愈多民眾在當地湖邊看到水蛇聚集，迫使當局緊急設立封鎖線，禁止民眾靠近。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《時代雜誌》（TIME）報導，近期愈來愈多民眾向佛羅里達州來克蘭市公園暨休閒廳（Lakeland Parks and Recreation Department）及有關單位舉報，在市中心的霍林斯沃思湖（Lake Hollingsworth）看到許多蛇出沒，迫使當局在湖的周圍設立封鎖線，防止民眾靠近。

官員表示，現在是佛羅里達水蛇（Florida water snake）的交配季節，因此湖邊聚集了大批水蛇進行大型狂歡派對。來克蘭市公園暨休閒廳隨後也在臉書貼文，澄清這些蛇無毒、無害，只要民眾不上前打擾，牠們也不具攻擊性，還向民眾保重，一旦交配季節落幕，這些蛇就會離開，要民眾「放輕鬆」，「保持冷靜」。

官員特別叮嚀，水蛇在佛州生態系統中占有重要角色，要民眾千萬別上前打擾，還強調這類「性愛趴」每年都會重複上演。

佛羅里達水蛇是佛州原生種，牠們主要棲息於水生環境，民眾通常可以在水面樹枝上或是湖岸邊找到牠們的蹤跡。

(中時電子報)