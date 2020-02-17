林姓男子昨（16日）晚7時50分許在新北市板橋區民有街涉嫌搶奪婦人，深夜時被警發現行蹤，與員警扭打拒捕，逃逸後警方通報圍捕，凌晨2時許在板橋介壽街公寓頂樓遭團團圍住，林嫌見逃逸無望，竟持預藏水果刀朝頸自戕，送醫後在今晨7時許宣告不治。

林姓男子搶奪婦人後與警扭打拒捕逃逸，遭圍捕時持刀自戕割頸身亡。(王楊傑翻攝)

昨晚7時許，41歲林嫌騎乘機車在板橋區民有街強奪婦人皮包後逃逸，轄區海山警分局迅速鎖定有搶奪、毒品前科林嫌身分，查出林嫌上周才在土城區遭警方查獲，遂積極展開追捕。

林姓男子搶奪婦人後與警扭打拒捕逃逸，遭圍捕時持刀自戕割頸身亡。(王楊傑翻攝)

深夜11時許，新海所警員勤餘發現林嫌出現在板橋區文化路巷內，遂尾隨並通報警力支援，但遭林嫌警覺識破，雙方發生扭打，林嫌掙脫後意圖搶奪他人機車未遂，徒步往縣民大道方向逃逸，分局遂通報攔截圍捕，擴大搜捕。

今日凌晨2時15分許，警方終在板橋介壽街發現林嫌行蹤，經通報警力支援，將林嫌團團圍住，林嫌逃往公寓頂樓，發現遭頂樓鐵門阻擋去路，遂持預藏水果刀自刎2刀，警方雖緊急將林嫌送往亞東醫院急救，但仍於7時15分宣告不治。

(中時 )