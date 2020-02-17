大陸國家統計局17日發布數據顯示，1月一線城市新建商品住宅售價比去年同期上漲3.8％，漲幅與上月相同；不過，二、三線城市新建商品住宅售價雖然分別比去年上漲6.9％和6.4％，但漲幅均回落，分別比去年12月回落0.4％和0.3％。

二手住宅方面，一線城市的二手住宅銷價較去年同期漲2.2％，漲幅比上月擴大0.5個百分點；二、三線城市的二手住宅售價雖分別上漲3.4％、3.7％，但與去年12月相比，分別下滑0.3％和0.2％。

(旺報 )