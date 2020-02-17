大陸1月一線城市新建商品住宅售價年增率漲3.8％ 二三線則漲幅回落 10:332020/02/17 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局17日發布數據顯示，1月一線城市新建商品住宅售價比去年同期上漲3.8％，漲幅與上月相同；不過，二、三線城市新建商品住宅售價雖然分別比去年上漲6.9％和6.4％，但漲幅均回落，分別比去年12月回落0.4％和0.3％。 二手住宅方面，一線城市的二手住宅銷價較去年同期漲2.2％，漲幅比上月擴大0.5個百分點；二、三線城市的二手住宅售價雖分別上漲3.4％、3.7％，但與去年12月相比，分別下滑0.3％和0.2％。 (旺報 ) #住宅 #城市 #漲幅 #售價 #上漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 官網走光 三星Galaxy S20 Ultra 5G版傳要價42900 11:152020/02/13 科技 貝佐斯1.65億美元買豪宅 創洛杉磯最貴住宅交易 14:052020/02/13 財經 《盤後解析》大型股無力，台股量縮收漲0.14％ 14:492020/02/13 財經 小米10來了！售價3,999元起 16:172020/02/13 財經 專家傳真－待價而沽還是發國難財？ 談口罩定價 04:102020/02/14 產業特刊 闖空門40年！60歲祖師級小偷北市落網 17:422020/02/15 社會 五星級便當 寒舍艾麗跟進開賣 18:092020/02/15 財經 彰化秀水移工宿舍暗夜祝融 3男移工送醫 22:442020/02/15 社會 買宏碁指定款筆電送好康 04:102020/02/16 《旺來報》 A股三大股指大漲 創業板指漲逾2％ 10:302020/02/17 財經 財經熱門新聞 快了…台股誰在裸泳？專家爆散戶撿槍時機 - 財經 爆氣！殺出小三… 台積電7奈米肥單竟被偷吃 - 財經 蘋果A14產量打趴A13…洩驚人內幕 - 財經 台積電技術太搶手 華為砍單大刀敢落下？對手樂壞 - 財經 疫情衝擊陸房地產銷售 恒大75折甩賣房屋 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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