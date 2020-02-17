1對澳籍夫妻結婚多年，用盡各種辦法仍然無子，跨國來台檢查結果，澳男精蟲數量竟是「零」，經醫師詢問得知澳男嚮往當肌肉猛男，每天重訓2小時，再進烤箱桑拿1小時，狂練超過1年半，沒想到這是造成夫妻多年不孕的主因。

澳男在竹北市艾微芙國際生殖醫學中心檢查出「無精症」，經過4個月調理後，檢驗1.8cc的精液中有600萬隻精蟲，順利讓太太受孕，還喜獲1對雙胞胎。

艾微芙國際生殖醫學中心主任楊文瑞指出，正常男性每cc精蟲數應達4000萬到6000萬隻，每次射精量3至4cc的精蟲數介於1.2億到2.4億隻，精液是由精蟲及液體所構成，當精液內不含任何精蟲時，稱之為「無精症」。

楊文瑞說，當精蟲製造及輸送過程出現問題時，就可能引發無精症，原因包括下視丘或腦下垂體分泌的荷爾蒙失調，睪丸無法製造精蟲，精液輸送管道阻塞等。

「現今男性不孕問題不容小覷！」楊文瑞指男性不孕高危險群包括廚師、司機、電腦族、工程師、自行車熱愛者、運動過度者、愛穿牛仔褲，及像澳男這類桑拿重度使用者。

她解釋運動過量對身體也是種耗損，免疫力下降反而影響精蟲品質，此外，當環境溫度越高，越容易影響精蟲產量，造成精蟲數量大減，導致不孕，所以任何能使睪丸溫度升高的因素都應該要避免。

楊文瑞建議運動須避免過度，也要避免長期在高溫的環境，儘量不吃垃圾食物，採取地中海型的健康飲食，多補充維他命C、E、鋅，35歲以上夫妻，若嘗試半年都無法自然受孕，要盡早尋求醫療幫助。

(中時 )