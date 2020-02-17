北市警大安分局警備隊邱姓員警，因遭檢舉於2017年、2018年從事三節加菜金核銷時，涉嫌偽造發票核銷，將錢中飽私囊，被依偽造文書、貪汙罪嫌送辦，台北地檢署調查後認定邱員僅是發票填載不實，17日給予邱員緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。至於邱員被控貪汙部分，則因罪嫌不足，另予不起訴。

檢方調查，大安警分局警備隊邱姓員警，自2016年春節起至2018年初止，擔任警備隊總務，負責隊上同仁三節加菜金、制服洗衣費、文康費用的核銷工作。

但邱員遭檢舉於2017年10月以某小吃店發票核銷38人的1萬8000元中秋節加菜金、2018年1月以水餃店發票核銷45人的5250元春節加菜金，偽造發票金額核銷，將錢中飽私囊，涉嫌偽造文書、貪汙罪。

檢方調查時，邱員承認發票金額填載不實，否認貪汙，檢方因邱員認罪，犯後態度良好，且無前科，給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫10萬元。至於邱員被控貪汙部分，則因罪嫌不足，另予不起訴。

(中時 )