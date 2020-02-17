新型冠狀病毒衝擊大陸消費市場，美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，聯發科原先看好的5G商機恐受到影響，現階段大陸的客戶端拉貨動能相當疲軟，加上高通在價格上的威脅，故將聯發科目標價由466元調降到438元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，先前給予聯發科加碼評等主要是來自於看好大陸5G智慧型手機的預期拉貨潮，但因爆發新型冠狀病毒，聯發科5G貢獻獲利的時間點恐會遞延1~2個季度，目前聯發科在大陸的客戶端拉貨動能相當疲軟，故聯發科所期待的前端5G商機恐要再等，故將聯發科目標價由466元調降到438元，評等由加碼調降到中立。

美系外資表示，目前已經有OPPO新款手機採用聯發科5G SoC(系統單晶片)，聯發科看好5G將在今年有明顯貢獻，且5G貢獻的毛利率優於4G，但有傳出高通在5G SoC尚將更具價格彈性，這也恐使聯發科面臨更大競爭，外資更直言，第二季的OPPO Reno 4就將是挑戰，除非願意降低天璣800的訂價20%，落在約40美元。

美系外資表示，目前市場對5G的需求和訂單減少，都將影響聯發科營運動能，不排除第二季也將持續保守，假設5G專案流失，原先市場看好聯發科第2季營收季增2成，也恐低於預期，可能僅剩下個位數成長。

(時報資訊)