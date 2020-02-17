新冠肺炎疫情未對記憶體產業造成影響，預期DRAM價格本季小漲的態勢不變。外資自農曆年後持續回補南亞科(2408)，帶動今早股價續漲至農曆年後新高，相對台股強勢。

記憶體大廠南亞科技2020年1月營收為45億元，月增3.92%，也較去年同期增加5.68%。另外，南亞科在中國大陸並無生產據點，生產製造不受影響，目前全球銷售也未受疫情影響。

南亞科技年前舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。

南亞科1月銷售未受春節長假影響，單月營收創下近三個月以來新高，今年營運可望隨著記憶體產業復甦而成長。

上周，外資買超南亞科7138張，股價持續上攻，成功回補今年農曆年後開紅盤日的大跳空缺口，今早再攻上88元之上，再創農曆年後股價新高。

2019新冠肺炎(COVID-19)疫情未對記憶體產業造成影響，全球市場研究機構TrendForce表示，記憶體產業的特性是除非遇到全球系統性風險，否則廠商不會貿然減產，加上客戶端庫存仍不足，即使下游客戶現階段面臨缺工/缺料的問題，會維持一定採購力道。因此，第一季DRAM價格依然維持上漲格局。需求端方面，在伺服器領域，疫情對現階段整體伺服器出貨影響並不明顯，只有PCB供應可能有約兩周遞延，但由於相關業者在農曆年前都有提前備貨，因此目前影響有限。值得一提的是，中國資料中心的需求因為疫情而有受惠，例如騰訊受惠於遠距教學需求，字節跳動也因為流量增加帶動需求增長。

(時報資訊)