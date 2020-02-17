搶救大潭藻礁行動聯盟上午舉辦「環評違法 內容造假 啟動自然地景審議救小英」記者會，呼籲觀塘工業港及三接工程施工應立即停止，並啟動自然地景審議。由於蘇揆明將拜會時代力量，聯盟表示，行政院若持續對此打太極，立委陳椒華將以獅吼功叫醒蘇揆。

「搶救大潭藻礁行動聯盟」多次舉行記者會要求公部門應立即啟動「大潭藻礁自然地景審議」。該聯盟表示，觀塘三接本應在去年8月在大潭海域施放大型沈箱，但受到漁民抗爭影響延到今年春天，該工程將使300公頃大潭藻礁被粗暴的破壞，這樣的結果應非小英總統所樂見，也將使小英背負藻礁世紀殺手的千古罪名。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，行政院長蘇貞昌明上午拜會時代力量黨團，蘇揆去年接受前立委陳學聖質詢時，說他一定站在台灣永續角度決斷事情，相關主管機關一定會做出好的決定，話講得很好聽，但行政院使出太極權推推推，呼籲蘇貞昌不太再使太極權，否則時力新科立委環保鐵娘子陳椒華會使出獅吼功，把蘇揆叫醒。

陳椒樺說，她在記者會前十分鐘才看到中油傳來92年舊的鑽井資料，也就是說在環評時沒有工業港鑽井資料，2018年的環現差也沒有鑽井資料，工業局在審查工業港時也沒有鑽井資料，現在她要拜託工業局，針對鑽井是否在工業港範圍內，是否會影響藻礁，都請蘇揆要進行了解；現在觀塘工業港及三接工程施工應立即停止。

(中時 )